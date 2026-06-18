Uso civico in contrada Ischia a Savignano Irpino: la lotta paga Esulta il comitato "Tuteliamo la Valle del Cervaro"

"Oggi 18 giugno 2026 è una giornata raggiante, meravigliosa e ricca di belle novità per la Valle del Cervaro. Il commissario agli usi civici ha emesso la sentenza, ha letto il dettato della stessa e confermato in pieno l’esistenza dell’uso civico in contrada Ischia, a Savignano Irpino, al famigerato scalo di Montaguto-Panni.

Per i dettagli del contenuto della sentenza ci aggiorneremo una volta che ci verrà inviata e potremmo leggerne il testo integralmente in quanto atto pubblico. Noi ci siamo stati anche oggi. Vittoria a Savignano e ai Savignanesi!"

Lo scrive con orgoglio il comitato "Tuteliamo la Valle del Cervaro, che in questi anni ha lottato con fermezza e determinazione contro i poteri forti e il silenzio della politica. La lotta paga sempre ma il comitato resta comunque vigile.

A febbraio scorso del resto lo aveva annunciato: "Noi siamo qui pronti a scrivere e combattere, come impegno verso la comunità e verso noi stessi cercheremo risposte e giustizia soprattutto".

E' importante ricordare che un anno fa a seguito della nota udienza indetta dal commissario agli usi civici di Campania e Molise venne chiamato in causa, in qualità di interventore volontario, il comitato “Tuteliamo la Valle del Cervaro”, al fine di presenziare alla successiva udienza del 19 Giugno 2025 come parte processuale.