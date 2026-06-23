Gymnasium ad Avellino: arriva Tommaso Longobardi e il ministro Piantedosi Fruncillo: "La cultura come strumento di libertà e fondamento della futura classe dirigente"

Prosegue ad Avellino il percorso culturale di Gymnasium, la rassegna promossa dal Coordinamento

Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino per riportare al centro del dibattito pubblico il valore della conoscenza, della formazione e della riflessione critica come strumenti indispensabili per la crescita delle persone e delle comunità.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 27 giugno alle ore 10.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino

e vedrà la presentazione del libro “Senza Maschera” di Tommaso Longobardi, alla presenza del Ministro

dell’Interno Matteo Piantedosi, del Consigliere Regionale Ettore Zecchino e con la moderazione di

Domenico Giordano.

Gymnasium nasce da una convinzione precisa: la politica non può limitarsi alla gestione dell’esistente, ma deve tornare ad essere luogo di elaborazione culturale, visione e costruzione del futuro.

In una stagione caratterizzata dalla velocità delle informazioni e dalla superficialità del dibattito pubblico, diventa essenziale recuperare spazi nei quali approfondire, comprendere e formare coscienze libere e consapevoli.

L’Irpinia possiede una straordinaria tradizione civile e intellettuale. Da Francesco De Sanctis fino ai nostri

giorni, questa terra ha saputo esprimere pensiero, cultura e classe dirigente. Oggi quella eredità va

alimentata e rinnovata. Prima ancora delle infrastrutture e degli investimenti, il nostro territorio ha bisogno di un’ autentica rivoluzione culturale, capace di valorizzare il merito, il talento, la responsabilità e il senso della comunità.

In questa prospettiva assume particolare rilievo la presenza di Tommaso Longobardi, il cui percorso professionale si è sviluppato accanto a una delle leadership più significative della politica italiana contemporanea, quella del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Attraverso una posizione privilegiata di osservazione e di esperienza, Longobardi offre una testimonianza preziosa per comprendere come le idee possano trasformarsi in cultura politica, come la coerenza possa diventare consenso e come il consenso possa tradursi in responsabilità di governo.

"Gymnasium nasce dalla convinzione che la cultura non sia un elemento accessorio della vita pubblica, ma la sua condizione essenziale - dichiara la presidente provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, Ines Fruncillo.

Le comunità non si impoveriscono soltanto quando perdono opportunità economiche, ma quando smarriscono la capacità di formare pensiero, coscienza critica e visione del futuro. Per questa ragione abbiamo scelto di investire in un progetto che metta al centro la conoscenza e la formazione, soprattutto delle nuove generazioni. L’Irpinia ha bisogno di una nuova stagione culturale capace di generare una classe dirigente preparata, libera e consapevole.

La presenza di Tommaso Longobardi rappresenta un valore aggiunto di straordinario rilievo. Il suo percorso professionale, maturato accanto a Giorgia Meloni, consente di comprendere dall’interno come si costruisce una leadership autentica, fondata sull’identità, sulla coerenza, sulla visione e sulla capacità di interpretare il proprio tempo.

Un contributo particolarmente significativo per chi crede che la politica debba tornare ad essere, prima di tutto, una palestra di idee e di responsabilità. Il contributo del Ministro Matteo Piantedosi impreziosisce ulteriormente questa iniziativa, offrendo la testimonianza di un’autorevole espressione della cultura delle istituzioni, fondata su competenza, responsabilità e senso dello Stato.

Oltremodo qualificante anche il contributo del consigliere regionale Ettore Zecchino e di Domenico Giordano, che ha contribuito direttamente al racconto di Longobardi con le sue analisi sui dati social degli account di Giorgia Meloni e è chiamato a guidare il confronto e la riflessione sui temi dell’incontro,

Vogliamo offrire ai giovani e all’intera comunità irpina occasioni di confronto autentico, perché la libertà non è soltanto un diritto da esercitare, ma una conquista culturale da coltivare quotidianamente. La cultura rende liberi. Gymnasium nasce per questo: formare coscienze e costruire futuro".