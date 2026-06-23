Avellino: Curva da sold-out nella campagna abbonamenti Lavoro sottotraccia sul mercato per il direttore sportivo Aiello

Prime ore di vendita libera nella campagna abbonamenti dell'US Avellino dopo fase di prelazione con 6286 tessere sottoscritte ed è stata superata quota 5000 per la Curva Sud, ormai da sold-out. Si conferma l'entusiasmo nell'attesa della prossima stagione con i lupi attivi sul mercato in una fase di contatti, da preludio verso l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

Focus sul mercato

Non cambia la prospettiva, anche perché l'Avellino ha già accelerato su alcuni profili. Con la Juventus ha definito l'arrivo di Giacomo Faticanti in prestito e di Emanuele Pecorino a titolo definitivo. Con il Bologna c'è l'operazione dal nome Niklas Pyyhtia e con la Roma si lavora ad Emanuele Lulli. Il mercato ha preso forma con il rebus tra i pali. Salutato Giovanni Daffara e con Pasquale Pane a fine contratto, c'è Antony Iannarilli con il contratto in scadenza nel 2027 in compagnia di Jacopo Sassi, arrivato a gennaio con un accordo fino al 2029 e mai impiegato nella seconda parte della stagione. Nei rumors c'è Tommaso Martinelli della Fiorentina, reduce dal prestito alla Sampdoria e che i blucerchiati rivorrebbero.