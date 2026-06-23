Una vita per la sua gente, addio al dottore Orciuoli: Montemarano in lutto Il cordoglio del sindaco: era un medico di razza

"L’ intera Comunità di Montemarano è vicina al Consigliere Comunale dott. Elia Orciuoli e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la perdita del caro padre Giuseppe, stimatissimo e apprezzato medico di base. Egli, con eleganza e professionalità, ha dedicato la sua intera vita alla cura della nostra gente. Che la terra gli sia lieve". questo il post del sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri a memoria dello storico medico di base altirpino.

Ondata di commozione sui social

Sui social il decesso del dottore Orciuoli ha scatenato una incredibile ondata di commozione. Scorrono sul web memorie e immagini della vita da medico di Giuseppe Orciuoli tra garbo, umanitù e professionalità.

Una scelta di vita per Giuseppe quella di fare il medico. "Un grande personaggio che ha saputo fare con competenza e passione il suo lavoro, sentiremo la mancanza per il suo garbo ci lascia un grande esempio riposa in pace", scrivono sui social i suoi amici e parenti.