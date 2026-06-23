"Addio piccolo Christian, i tuoi compagni di scuola custodiranno la tua luce"

La morte del bambino di 10 anni di Moschiano, il messaggio del provveditore agli studi Pagliuca

addio piccolo christian i tuoi compagni di scuola custodiranno la tua luce
Moschiano.  

"Ci sono dolori che attraversano un’intera comunità e la lasciano sospesa, raccolta nel silenzio, nella commozione e in un abbraccio sincero. Profondamente colpita da questa immensa perdita, mi unisco al dolore della Professoressa Mariella Terracciano, della Dirigente Scolastica Siniscalchi, della famiglia e dell’intera comunità scolastica dell’I.O. di Lauro e di Moschiano, oggi ferite in modo indicibile.

Un ricordo indelebile

A nome della scuola irpina che ho l’onore di rappresentare, esprimo la più affettuosa e commossa vicinanza per la perdita del piccolo Christian, la cui presenza lieve e luminosa continuerà a vivere nella memoria dei suoi compagni e dei suoi insegnanti, di quanti lo hanno conosciuto nei corridoi della scuola, nei gesti d’amore ricevuti, nel ricordo di una comunità che oggi lo piange come figlio.

L’ultimo saluto

Addio, piccolo Christian. La scuola irpina ti stringe nel suo abbraccio più tenero e custodirà per sempre la tua luce. Il Provveditore agli Studi di Avellino Fiorella Pagliuca"

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