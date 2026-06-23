Christian, veglia a Moschiano: "Preghiamo per dare forza ai genitori" Il piccolo morto a 10 anni in minimoto dopo lo scontro con una Jeep, le parole di don Vito Cucca

“Queste notizie ci lasciano senza parole. Ancora una volta la comunità di Moschiano si ritrova in estate a subire delle dolorose perdite. Una triste ed inaccettabile coincidenza. Che il Signore e la nostra Mamma Celeste sostengano, confortino e diano tanta forza ai genitori del piccolo Christian. Preghiamo per Mariella e Gianluca e per tutti i loro familiari”.

Il dolore dei genitori Gianluca Mariella

Sono le parole di Don Vito Cucca, il parroco di Moschiano, dopo la tragedia del piccolo Christian Romano, il bambino di dieci anni originario di Moschiano coinvolto nel sinistro avvenuto in uno dei tornanti di Via Circuito, dove e’ stato travolto e sbalzato per alcuni metri da una Jeep Renegade su cui viaggiavano quattro persone provenienti dalla provincia di Napoli e Caserta.

Si prega nel Vallo

Questa sera a Moschiano, presso la Parrocchia di Maria Ss della Carità ci sarà un Cenacolo di preghiera per Christian. Alle venti il Santo Rosario e a seguire la Coroncina della Misericordia. Una comunità in lutto, quella di Moschiano, che si è stretta intorno a papà Gianluca e mamma Mariella dopo la terribile tragedia del loro bimbo di appena dieci anni.