Incidente nell'avellinese: muore bambino di 10 anni Il dramma a Lauro

Tragedia a Lauro in provincia di Avellino dove in un incidente stradale è morto un bambino di 10 anni. È successo questo pomeriggio in via Circuito, la strada che collega il centro del Vallo di Lauro a Moschiano. Il minore viaggiava a bordo di un minicross quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Jeep in corrispondenza di uno dei tornanti della carreggiata.

Soccorsi immediati e intervento dell’eliambulanza

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione e gli agenti del commissariato di Lauro. Le condizioni del bambino sono apparse immediatamente disperate, tanto da rendere necessario l’invio di un’eliambulanza.

Constatato il decesso del bambino: inutili i tentativi di salvataggio

Nonostante i tentativi di soccorso messi in campo dal personale sanitario, il cuore del piccolo ha smesso di battere prima del trasferimento in ospedale. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Area isolata per i rilievi tecnici: indagini in corso sulla dinamica

L’area dell’incidente è stata delimitata per consentire lo svolgimento dei rilievi tecnici. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello schianto e accertando eventuali responsabilità. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla collisione.

Le operazioni di rilievo sono ancora in corso.