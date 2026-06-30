Comune, Aquino capogruppo del Movimento Cinque Stelle: "E' valore aggiunto" Avellino, la nota dei consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Avellino ha designato all’unanimità Antonio Aquino quale nuovo capogruppo in Consiglio comunale. La scelta, condivisa dai tre consiglieri eletti, rappresenta la volontà di affrontare il nuovo percorso amministrativo con spirito di coesione, responsabilità e collaborazione.

Il gruppo conferma il proprio sostegno all’azione amministrativa del sindaco Pizza, con l’obiettivo di offrire un contributo concreto attraverso proposte e iniziative orientate alla crescita della città e alla tutela dell’interesse pubblico.

L’incarico di capogruppo costituisce un ruolo di grande rilievo istituzionale e politico. Antonio Aquino ha sempre interpretato il proprio impegno nel Movimento 5 Stelle con senso di responsabilità, dedizione e attenzione verso le istituzioni, qualità che metterà al servizio del gruppo consiliare per garantire un’azione equilibrata, autorevole e costruttiva.

Aquino vanta una consolidata esperienza alla guida del gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, avendo già ricoperto il ruolo di capogruppo nel 2018 durante l’amministrazione Ciampi e successivamente nel 2024 con la Sindaca Nargi . Un percorso che rappresenta un importante valore aggiunto per il lavoro dei consiglieri e che consentirà al gruppo di operare con continuità, competenza e solidità, contribuendo in maniera significativa all’attività amministrativa e al raggiungimento degli obiettivi della maggioranza guidata dal sindaco Pizza.

Il Movimento 5 Stelle ribadisce così il proprio impegno a lavorare con serietà, dialogo e senso delle istituzioni, mettendo sempre al centro le esigenze della comunità avellinese.