Avellino, Pizza da Fico per lo Stadio: 3 ipotesi sul tavolo del Governatore Il sindaco a Palazzo Santa Lucia per l futuro del Partenio Lombardi

Nessuna urgenza, ma un cantiere di verifiche che non si ferma e tre ipotesi di lavori per il futuro del Partenio Lombardi. E stamane i tre progetti per lo stadio di Avellino arrivano direttamente sulla scrivania del Governatore della Regione Campania, Roberto Fico, per valutare le opportunità di finanziamento e intervento per l’impianto sportivo del capoluogo irpino. Lo annuncia il sindaco di Avellino Nello Pizza, in viaggio verso Palazzo Santa Lucia.

Vertice Fico-Pizza a Napoli sulle strategie per il Partenio-Lombardi

“Siamo tutti consapevoli dell’importanza della questione stadio - ha detto il sindaco Pizza -. Verificheremo la situazione, perché questo è il tema del momento ed è giusto affrontarlo. Discuteremo anche di altro, cercando di capire se ci sia la possibilità di ottenere un sostegno sul fronte dell’efficientamento energetico e delle strutture che già abbiamo. Sarà anche il primo incontro ufficiale con il presidente, quindi sarà l’occasione per conoscerci e per confrontarci più in generale sui problemi della città”.

Equità nell’accesso ai fondi regionali e prospettive sui trasporti

Sul confronto con altri territori, penalizzati finora da un accesso più limitato ai fondi regionali rispetto a Napoli e Salerno, il primo cittadino ha respinto l’idea di richieste minori: “Per noi sono richieste importanti, ed è questo ciò che conta. Finora non abbiamo ottenuto gli aiuti previsti perché, evidentemente, non erano stati presentati progetti. Confidiamo che, nel momento in cui presenteremo i nostri, ci venga riservato lo stesso trattamento garantito alle altre città”.

La metro regionale

Sul progetto di una metropolitana regionale evocato dal presidente De Luca, pensata per collegare tutte le province campane, Pizza ha ribadito quanto la questione trasporti pesi sulle prospettive di crescita del territorio irpino. “Per noi il trasporto è fondamentale, come lo è per tutti. I collegamenti sono determinanti per lo sviluppo di una comunità e di un territorio. Da parte nostra faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, anche di più. È evidente, però, che su questo fronte deve intervenire la Regione, perché il trasporto ferroviario dipende dalle sue competenze. Sappiamo che è proprio questo il settore che potrebbe consentirci di fare un vero salto di qualità”.

A Palazzo di Città la presentazione degli studi e verifiche sullo stadio

Intanto stamane nella sala stampa del Comune sono stati prensetati i risultati del monitoraggio statico-strutturale dello stadio "Partenio-Lombardi", curato dal CUGRI, il Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi dell'Università di Salerno.

I dati del monitoraggio statico-strutturale

A illustrare i dati tecnici sono stati i professori Luigi Petti e Fernando Fraternali. Il primo ha tracciato il bilancio delle attività condotte da settembre a oggi: "Lo stadio consente di garantire il livello di sicurezza per il quale era stato progettato. Attualmente, come è stato illustrato, sono in corso attività di monitoraggio finalizzate a supportare il Comune nella programmazione degli interventi di manutenzione. Da settembre a oggi sono state svolte numerose attività richieste, o meglio suggerite, dalla nostra attività di sorveglianza. Ad oggi abbiamo rilevato esclusivamente situazioni che richiedono interventi di manutenzione programmabili nell'arco di uno o tre anni". Nessuna criticità immediata, dunque. Solo manutenzione ordinaria, da realizzare in maniera programmata, nel tempo.

Ipotesi progettuali: dalla manutenzione alla ricostruzione completa

Sul nodo politico più delicato, ovvero se demolire e ricostruire l'impianto oppure mantenerlo con interventi mirati, Fraternali ha preferito non sbilanciarsi: "Questa attività di pianificazione non rientra tra i nostri compiti. Si tratta di una valutazione che va affrontata attraverso un'analisi costi-benefici, quindi non esiste una risposta univoca alle ipotesi che sono state formulate. Noi possiamo dire che, allo stato attuale, l'opera è fruibile e sicura, secondo il livello di sicurezza previsto in origine. Le altre valutazioni richiedono anche analisi di carattere economico che saranno svolte dagli enti competenti".

Il ruolo del Comune di Avellino e gli interventi sull'impianto

L'assessore ai Lavori Pubblici, Enza Ambrosone, ha spiegato la natura del progetto presentato insieme al CUGRI. Su questo fronte è intervenuto l'assessore allo Sport, Giuseppe Giacobbe, che ha rivendicato il lavoro degli uffici comunali: "Voglio sottolineare che questa presentazione testimonia l'attenzione dell'amministrazione comunale e degli uffici nei confronti della sicurezza dello stadio Partenio. Questo monitoraggio ci rende tutti più tranquilli". Sul progetto per la riapertura della curva, Giacobbe ha confermato che il documento tecnico è già stato redatto: "Il progetto è già pronto. Siamo nella fase di valutazione. Questa mattina, alle ore 12, il sindaco Nello Pizza aveva un incontro con il presidente della Regione, Roberto Fico".

Le tre ipotesi progettuali presentate alla Regione

"Innanzitutto per avviare relazioni istituzionali che sono doverose. Il sindaco ha portato all'attenzione del presidente della Regione alcune emergenze, tra le quali c'è anche quella dello stadio, con tre diverse ipotesi progettuali. La prima prevede la riapertura della Curva Nord, attraverso una serie di interventi che comprendono anche il rifacimento della viabilità circostante. La seconda riguarda una ristrutturazione più importante, che consentirebbe di intervenire anche sulla Tribuna Montevergine. La terza, infine, prevede l'abbattimento e la ricostruzione dello stadio. Come è evidente, si tratta di tre ipotesi progettuali che comportano impegni economici profondamente diversi".