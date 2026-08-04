"Ferragosto pieno di eventi e abbiamo speso meno della meta di Nargi e Festa" L'assessore Cipriano risponde ai consiglieri di opoosizione: ad Avellino 90 eventi, basta demagogia

"Giudicheranno gli avellinesi se questa estate piace o è un fallimento. Sto vedendo una città piena di eventi, una città che sicuramente negli anni di Festa e di Nargi non c'è mai stata. Quindi per me come dire sono gli avellinesi a giudicare, noi stiamo lavorando per offrire il cartellone migliore possibile, abbiamo programmato la la proposta migliore possibile ed è una proposta di grande qualità, abbiamo tantissimi consenso, complimenti, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada che siamo sicuri piace e piacerà agli avellinesi." Così l'assessore Luca Cipriano rimanda al mittente le osservazioni fatte dagli ex sindaci Festa e Nargi su una estate bolata come buia, deludente in una città spettrale.

Caso concertone

E sul concertone di Ferragosto che salta dopo il forfait di Fedez, per motivi di salute, e le difficoltà a reperire nuovi big Cipriano spiega: "Ma che pena questa gara a chi organizza di più. Devo ricordare alla consigliera Nargi che noi abbiamo organizzato 90 eventi in pochissimo tempo, lei uno, quindi mi viene da dire che la battiamo 90 a 1 se insomma vogliamo abbassare a questo livello la discussione. Abbiamo organizzato un Ferragosto ricchissimo, ci sono 90 eventi organizzati in due settimane, abbiamo speso meno della metà di quello che spendevano Nargi e Festa sperperando a mio avviso denaro pubblico, perché ci vuole anche sobrietà nella spesa del denaro pubblico, quindi il nostro è un Ferragosto che ha dei costi contenuti, compatibili con la tenuta finanziaria dell'ente e soprattutto non accetto demagogia o bugie. Quindi noi abbiamo 90 eventi in programma, concerti internazionali, nomi di grandissimo rilievo, cinema, musica, teatro, spettacolo. Qui insomma veramente è una partita a chi la spara più grossa, ma gli avellinesi sanno giudicare, hanno già giudicato bocciando sia Nargi che Festa."