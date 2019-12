Francesca Schiavone: "Ho battuto il cancro, la lotta più dura" L'ex tennista, di origini irpine, ha sconfitto un tumore maligno: "Sono riuscita a vincerlo"

Francesca Schiavone ha deciso di raccontare un'esperienza terribile, vissuta negli ultimi 7 mesi. L'ex tennista, pggi allenatrice, nativa di Milano, ma di origini irpine (papà Franco, da Manocalzati, si trasferì con la famiglia in Lombardia), ha sconfitto il cancro. La vincitrice del Roland Garros 2010 e di 3 Fed Cup (la Coppa Davis femminile) ha pubblicato, sui canali social ufficiali, un video in cui ha parlato dell'ultimo anno: "Vi racconto cosa è successo negli ultimi 7 mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. - ha affermato - E' stata la lotta più dura in assoluto che ho affrontato e la cosa più bella e che sono riuscita a vincere questa battaglia. E quando me l'hanno detto qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicità. E anche oggi vivo di felicità. La posso tagliare con un coltello. Sono già pronta sia qui che qui (di testa e di cuore) ad affrontare nuovi progetti che sto pensando, che avevo e che non potevo farli. E, quindi, ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi".

Foto: pagina ufficiale Facebook Francesca Schiavone