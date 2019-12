Basket, verso BC Irpinia - Salerno, i numeri della sfida Domani, al PalaDelMauro, l'impegno tra il Basket Club e la Jolly per la decima giornata di C Gold

È la vigilia di Basket Club Irpinia - Jolly Salerno. Domani, alle 18, al PalaDelMauro, ricerca della continuità e del tris per gli uomini di coach Alessandro Marzullo contro la squadra che può contare su Raffaello Sammartino, l'uomo dalla media punti più altra nel roster della Pallacanestro Salerno (14.88 a gara). Per quanto le voci statistiche della Serie C Gold siano da aggiornare (sono presenti diversi asterischi a certiifcare l'incompletezza di alcuni numeri, spicca il profilo di Linton Johnson, che risulta come dodicesimo nella lista dei migliori realizzatori del girone di C Gold con 18.29 punti di media e quarto nell'elenco della percentuale individuale da 2 (73.44 per cento). Per Salerno, nella specifica voce statistica, con Sammartino ci sono anche Radoslav Krasimirov Kochev ed Enrico Zastavnyy. Nel tiro da 3, per l'Irpinia, ecco Francesco Forino e Michele Del Vacchio, Da parte Salerno, spiccano invece Andrea De Martino e Alessandro Salvatore. Numeri interessanti da rileggere in chiave match domani, a partire dalle 18, con la sfida al PalaDelMauro.