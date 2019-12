Sandro Abate, il mercato non dorme: missione in Sud America Dopo la cessione in prestito di Amirante al Limatola, da sabato sarà caccia ad altri due innesti

In attesa di sfidare la Todis Lido di Ostia nell'ultima giornata del girone di andata di Serie A (venerdì, al PalaCercola, con calcio d'inizio alle 20,45, ndr) e di brindare con i propri tifosi la sera successiva, in un noto locale del capoluogo irpino, per la Sandro Abate Avellino è tempo di godersi il cenone della vigilia di Natale, ma anche di tracciare un bilancio sulla finestra di mercato che si è chiusa nella giornata di ieri, almeno per ciò che concerne le operazioni di trasferimento di tesserati tra club italiani.

Con la cessione in prestito dell'universale Vincenzo Amirante al Limatola (Serie B), giù il sipario sui movimenti in entrate e in uscita. Subito dopo il cin cin con i supporter dei verdeazzurri, i consulenti della Sandro Abate Avellino partiranno, però, alla volta del Sud America per dare la caccia al sostituto di Abdala (pur nella speranza di riabbracciarlo al più presto, una volta risolti i problemi di salute di suo padre, ndr) e cercare un altro calcettista che vada ad ampliare la rosa. Dopo Fabiano, Kakà e De Gennaro, Dalia studia per un doppio colpo in grado di dare ulteriore sprint alla rivelazione del girone di andata nella massima Serie del futsal tricolore, sia per continuare a primeggiare, sia per giocarsi al massimo le proprie carte nelle sempre Final Eight di Coppa Italia in programma dal 26 al 29 marzo in una location ancora da definire (stando a indiscrezioni, possibile bis per Faenza, ndr).