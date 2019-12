Sandro Abate, Menzeguez: "Noi, vero gruppo. In campo si vede" Il laterale argentino: "Ostia di Lido da non sottovalutare, ma vogliamo chiudere in bellezza"

La Sandro Abate Avellino è tornata a respirare l'area del capoluogo irpino. Si è da poco conclusa la seduta di rifinitura, a porte aperte, tenuta questo pomeriggio presso la tensostruttura Coni, in via Tagliamento, alla vigilia della sfida con la Todis Ostia di Lido. Il match, in programma alle 20,45, al PalaCercola, farà calare il sipario sul girone di andata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Tra i protagonisti della prima parte di stagione, in casa avellinese, c'è senza ombra di dubbio Gerardo Ariel Menzeguez, che al microfono di Ottopagine.it si è soffermato sul prossimo appuntamento tracciando poi un bilancio ad ampio raggio a poche ore dal proverbiale "giro di boa": “Sappiamo che sarà una partita difficile. Abbiamo curato ogni dettaglio per portare a casa i 3 punti. Stiamo disputando un campionato ottimo. Non dimentichiamo che è il primo anno in massima Serie di questo club. Il gruppo è unito, la squadra all'altezza della situazione. In campo si vede. Il nostro obiettivo è migliorare partita dopo partita. Non perdiamo di vista nemmeno le Final Eight, alle quali vogliamo arrivare nella migliore posizione psicofisica e, ancor prima, di classifica possibile. Un ulteriore stimolo per fare bene nella prossima partita. Un giudizio sulla mia stagione? Sono soddisfatto. Sto bene. Sto lavorando bene, in un clima di grande serenità. Ora sono concentrato sulla Todis Ostia di Lido. Voglio fare una grande partita.” ha commentato il laterale argentino.