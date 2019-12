Basket Ariano, il 2020 inizierà da Umbertide Selargius ha presentato lo stop nella corsa al vertice, In Umbria l'occasione del pronto riscatto

Giorni di riposo, di festa, ma anche di lavoro per la Virtus Basket Ariano Irpino anche perché il ritorno in campo non è poi così distante. Il 5 gennaio, con palla a due alle 18, la squadra ufitana, allenata da coach William Orlando, sarà ospite della Bottega del Tartufo Umbertide. Ariano ripartirà dal ko di Selargius con San Salvatore a negare l'opportunità di corsa alle prime posizioni. Pagato lo sforzo extra con più turni in pochi giorni, la sosta natalizia offre margine per il recupero pieno dal punto di vista fisico. In Umbria, ecco l'occasione del pronto riscatto per la Farmacia del Tricolle che, ora, occupa il settimo posto effettivo della classifica del girone sud di Serie A2. Ad Umbertide, Ariano proverà a lanciare un segnale al campionato sfidando chi oggi occupa una posizione migliore (la Bottega del Tartufo, reduce dalla pesante sconfitta rimediata a Civitanova Marche contro la FeBa, è quarta con 16 punti e il +2 su Ariano. Ultimi dettagli per il finale dell'anno solare che ha riproposto il centro ufitano nel secondo livello nazionale del baske femminile, poi sarà assalto ai primi punti del 2020.