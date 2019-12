Sandro Abate, Dalia: "Giocare al PalaConi? Perché no" Il consulente della Sandro Abate: "Vogliamo chiudere l'andata tra le prime 4, poi il mercato"

Conto alla rovescia per Sandro Abate Avellino - Todis Lido di Ostia, valida per l'ultima giornata di andata del campionato di Serie A di calcio a 5 (stasera, PalaCercola, ore 20,45). Alla vigilia del match, al microfono di Ottopagine.it, parola al consulente Roberto Dalia: “Finalmente ci siamo allenati ad Avellino. Fa, però, ancora più male vedere una struttura come il PalaConi, ma non poterla utilizzare ed essere quindi costretti a dover emigrare a 80 kilometri di distanza. Speriamo con il sindaco Festa di poter giocare qui almeno i playoff. Il nostro sogno, che è anche quello di molti abitanti di Avellino e provincia, resta, comunque, quello di potersi godere la squadra al PalaDelMauro, ma credo che con le giuste modifiche anche il PalaConi non sarebbe niente male per ospitarci. Il mercato? In questo momento la rosa è completa a livello di ruoli, sono andati via definitivamente Lolo Suazo e momentaneamente Abdala, che spero ritorni, ma sono entrati a far parte del gruppo Fabiano e Kakà. Sono pronto a partire alla volta del Sud America per cercare di inserire altri due giocatori nel roster, ma solo se riusciremo a trovare qualcuno che possa darci qualcosa in più, altrimenti resteremo così senza nessun problema. Siamo contenti per i traguardi raggiunti finora, il lavoro e gli sforzi ripagano sempre, ma adesso la squadra deve pensare a vincere per arrivare tra le prime quattro. Una posizione che ci permetterebbe di essere testa di serie ai sorteggi della Final Eight di Coppa Italia.”