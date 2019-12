Sandro Abate, Kakà: "Contro Lido di Ostia voglio il primo gol" Il pivot: "Questa squadra si è guadagnata timore e rispetto degli avversari. Possiamo primeggiare"

Alle 20,45 il fischio d'inizio di Sandro Abate Avellino - Todis Lido di Ostia. Alla vigilia della partita, al microfono di Ottopagine.it, il pivot brasiliano, naturalizzato italiano, Kakà aveva posto l'accento sul futuro a breve e lungo termine dei verdeazzurri: “Dobbiamo continuare a fare bene per portare a casa risultati positivi. Sono arrivato da poco tempo, ma cercherò di dare il mio contributo per raggiungere l’obiettivo di chiudere il girone d’andata tra le prime quattro. Un traguardo importante per poter puntare in alto, innanzitutto in ottica Final Eight. La squadra è costruita per essere nelle posizioni che occupa attualmente. Già un mese fa, nella mia prima intervista, dissi che quando una squadra sa di dover affrontare la Sandro Abate fa già un passo indietro. Con tutto il lavoro che hanno svolto i ragazzi finora, questo club, seppur neo-promosso, ha guadagnato rispetto. Possiamo puntare a vincere. Personalmente sto lavorando duramente per trovare il primo gol con la squadra, ma per ora la cosa più importante è allungare la grande striscia positiva. È chiaro che chi gioca nel mio ruolo viva di questo. Spero di regalare e regalarmi questa gioia già contro la Todis Lido di Ostia.”