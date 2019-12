Boxe, Tommasone: "Obiettivo Tokyo 2020" A margine del premio "Stregami 2019", l'annuncio del pugile irpino

Instancabile. Insaziabile. Incontentabile. D'altronde, i veri professionisti sono così. E allora non meraviglia che a margine del premio "Stregami 2019", ideato per miscelare cultura e sport, al microfono di 696 TV OttoChannel e Ottopagine.it, il pugile irpino Carmine Tommasone (che sta studiando così come si allena, ossia duramente, per laurearsi in scienze motorie, ndr) abbia annunciato un importante obiettivo, ovvero quello di salire sul ring alle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Il 2020 inizierà col botto. Il 28 febbraio sarò impegnato nel titolo intercontinentale IBF al PalaLido di Milano. Sono in piena preparazione. Se vincessi questo titolo si aprirebbero nuove chance a livello mondiale. Può essere un'opportunità anche in chiave Olimpiadi. Se vincessi potrei essere convocato per partecipare alle qualificazioni da “pro” (come accadde in occasione di Rio de Janeiro 2016, ndr) in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. In tal caso, ovviamente, mi farei trovare pronto.” Il boxeur di Contrada, dopo aver regalato un sogno all'Irpinia, non ha intenzione alcuna di smettere di regalare e regalarsi grandi emozioni.