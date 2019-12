Lutto Naddei, la nota di cordoglio della Sandro Abate Avellino La giornalista, prematuramente scomparsa, era anche l'addetto stampa dell'Alma Salerno Calcio a 5

La tragica e prematura scomparsa di Marta Naddei ha lasciato senza respiro il mondo del giornalismo e non solo. Pochi minuti fa è arrivata anche la nota di cordoglio della Sandro Abate Avellino, squadra di calcio a 5 del capoluogo irpino, che milita nel campionato di Serie A. Un mondo, quello del futsal, che Marta Naddei conosceva molto bene e nel quale si impegnava quotidianamente, in prima persona: "L’ASD Sandro Abate apprende con profondo dolore della tragica e prematura scomparsa di Marta Naddei, brillante giornalista, addetto stampa dell’Alma Salerno Calcio a 5. Questa società nell’esprimere vicinanza e cordoglio alla società Alma Salerno, si stringe al dolore della famiglia in questo così difficile momento." si legge nella nota diffusa dalla società verdeazzurra.