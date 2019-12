Cus Avellino ko contro il Città di Palma. Vince l'Under 17 Calcio a 5, sconfitta in Coppa Campania per la prima squadra. Brilla la squadra giovanile

Il Cus Avellino esce sconfitto dal parquet del Città di Palma. Ko nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Campania. Amara la sfida d'andata per la compagine irpina, a cui non è piaciuta la direzione arbitrale, ma allo stesso tempo ha sottolineato gli errori in lettura nella sfida. Finale di 5-2 per il Città di Palma. Al Cus non basta la doppietta di Galeotafiore. Brilla, invece, la squadra under 17 elite di mister Adesso. Risultato di 12-4 nel derby irpino, al Palamontoro, con l'Azione Cattolica Piano. Quattro le reti realizzate da Ettore Frongillo. Al poker si aggiungono le triplette di Gaeta e Fiore e la doppietta di capitan Ruggiero.