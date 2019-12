Sandro Abate, Abdala nella "Top 5 Gol" 2019 di Serie A La Divisione Calcio a 5 ha pubblicato le cinque reti più belle dell'anno solare

Brilla anche la stella di Gonzalo Abdala nella lista dei cinque gol più belli dell'anno 2019. La Divisione Calcio a 5 ha pubblicato le reti più significative e tra queste spicca la conclusione di destro del calcettista di Buenos Aires, che aveva iniziato da protagonista il campionato di Serie A con la Sandro Abate Avellino, prima di fare rientro in patria per raggiungere il padre. Impegno familiare non di poco conto per il giocatore argentino. La Sandro Abate potrebbe ritrovare Abdala in corso d'opera nella stagione. Intanto, fa il tifo per lui perché la Divisione Calcio a 5 ha lanciato il sondaggio - sui canali social - per il gol più bello. Abdala sfida Fornari della Feldi Eboli, Nicolodi e Lukaian dell'Acqua&Sapone e Dener dela Lynx Latina. Il termine delle votazioni è fissato per le ore 18 del 6 gennaio. Il vincitore riceverà il premio "Best Gol 2019".

Foto: screenshot pagina Facebook Divisione Calcio a 5