Marzullo: "Isernia tappa fondamentale per il BC Irpinia" Il coach presenta i primi passi del 2020 per la società avellinese di Serie C Gold

"Siamo ancora in una fase natalizia. Ci stiamo allenando, ma non ancora a ranghi completi rispetto ad alcuni impegni che hanno i ragazzi. Speriamo adesso, già a partire dal prossimo allenamento, di riuscire a serrare un poco le fila e arrivare pronti al 12, cioè la successiva domenica per ricominciare il campionato con l'ultima del girone d'andata ad Isernia". Il coach del Basket Club Irpinia, Alessandro Marzullo, presenta il prossimo futuro del club avellinese, impegnato nel campionato di Serie C Gold: "Le nostre aspettative sono quelle di migliorare il piazzamento che abbiamo adesso. - ha affermato il tecnico irpino - Siamo a 2 punti dalla zona playoff. Le prime 6 fanno i playoff. Le seconde 6 fanno i playout. Tutto è ancora abbastanza in ballo. Bisogna vedere in che condizioni arriveremo noi e le altre squadre dopo queste lunghe vacanze, anche abbastanza forzate.

La nuova avventura: "Abbiamo fatto un tour de force di cinque partite. Abbiamo avuto due recuperi in due settimane e che abbiamo vinto su campi molto difficili (Angri e Catanzaro, ndr). Abbiamo subito in casa contro Venafro e contro Salerno. Proveremo ad acquisire un po' di continuità e vedere se riusciamo a modificare il roster integrandolo un minimo. Abbiamo avuto qualche difficoltà anche numerica, soprattutto nella fase immediata in cui sono subentrato. Vediamo cosa riusciremo a fare, prima sul mercato, poi in campo".

La prossima trasferta: "Isernia è una squadra che è in difficoltà, che in una gara ha rinunciato a presentarsi e che sembrava pronta a rinunciare al campionato. Adesso sembra che le cose si siano stabilizzate. Andremo a giocare con una squadra che non sappiamo come si presenterà. Non sarà semplice dopo un mese di pausa, ma nel prossimo weekend andremo lì con l'obiettivo di vincere la partita, che per noi sarà un passo importante per cercare di stare attaccati al treno playoff".