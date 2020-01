Verso Umbertide-Ariano, ingresso libero al palasport Domenica la sfida tra la squadra umbra e quella ufitana per la quindicesima giornata di Serie A2

Cresce l'attesa in casa Pallacanestro Femminile Umbertide per la sfida casalinga, in programma domenica (con palla a due alle 18), che vedrà la squadra umbra ospitare la Virtus Basket Ariano Irpino per la quindicesima giornata del girone sud del campionato di Serie A2. "Tre giorni al match": è l'annuncio - tramite i canali social - da parte della Bottega del Tartufo con il Palazzetto dello Sport di Umbertide che prevederà l'ingresso libero per il match contro le ufitane di coach William Orlando. Gara con punti pesanti in palio, all'apertura del ciclo di gare del 2020, tra le umbre, quarte in classifica a quota 16 (8 vittorie e 4 sconfitte) e la Farmacia del Tricolle, settima forza del raggruppamento con 7 successi e 5 ko dopo 12 gare giocate.

Foto: pagina ufficiale Facebook P.F. Umbertide