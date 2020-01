Sandro Abate, 4-3 sull'Aniene: nono risultato utile di fila La squadra di Marcelo Batista soffre, ma trova la vittoria con Menzeguez

La Sandro Abate Avellino supera la Cybertel Aniene con il risultato finale di 4-3 al PalaCercola. Vittoria per la squadra irpina nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie A di calcio a cinque. Diversi i cartellini gialli estratti nella prima frazione, chiusa dal botta e risposta: Eduardo Villalva porta in vantaggio l'Aniene, immediato il pari della Sandro Abate con André Fantecele. Nella ripresa, Avellino si porta avanti con Davide De Crescenzo, ma gli ospiti impattano e firmano il sorpasso con il doppio colpo di Villalva, che firma la personale tripletta. Si decide tutto negli istanti conclusivi con Fantecele a pareggiare i conti e, soprattutto, il sorpasso a pochi secondi dal termine: è Gerardo Ariel Menzeguez a realizzare il 4-3, la rete decisiva per l'undicesima vittoria in campionato. La Sandro Abate trova il nono risultato utile consecutivo e certifica il ruolo da protagonista nel massimo torneo nazionale di futsal. Venerdì 10, per i ragazzi di Marcelo Batista sarà derby sul campo della Feldi Eboli.