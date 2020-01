Verso Umbertide-Ariano, sfida da ex per Orlando e Albanese Domani, alle 18, al PalaMorandi, la sfida tra le umbre e le ufitane

È la vigilia del primo match per il 2020 in casa Virtus Basket Ariano Irpino. Impegno in trasferta sul parquet della PF Umbertide al PalaMorandi (palla a due domani alle 18). "Forza leonesse, i tifosi sono sempre al vostro fianco": è il messaggio social dello staff, pronto per il viaggio in terra umbra. La Farmacia del Tricolle si presenterà con due ex, il coach, William Orlando, e la giocatrice, Valeria Albanese. Umbertide attende la "rivelazione Ariano": così il club presenta la squadra ufitana in una sfida che vale tanto per la Bottega del Tartufo. In palio c'è il pass per le Final Eight di Coppa Italia.

Gli arbitri - La gara tra Umbertide e Ariano Irpino sarà diretta dai signori Michele Meli di Ravenna e Lorenzo Bianchi di Riccione (segnapunti Maria Chiara Liberati di Terni, Gaia Di Renzo di Spoleto e Mirko Minciotti di Terni).