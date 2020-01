Cus Avellino, 13-0 al Valdiano e conferma del primato Goleada a Sala Consilina per gli uomini di Venezia: prosegue la striscia positiva

Il Cus Avellino vola sul campo di Sala Consilina e supera il Valdiano con il risultato di 0-13 nella gara valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C2 di calcio a 5. Goleada con l'immediato 1-0 ad opera di Cordua. Doppietta per il calcettista con l'assist di Galeotafiore, autore del tris per l'intervallo. La ripresa si apre con la rete del giovane Guerriero: è la prima di 3 realizzazioni. Anche Mogillo va a segno con una tripletta per il 13-0 finale. Conferma del primato nel raggruppamento per i ragazzi di mister Venezia, che trovano continuità: striscia vincente in attesa del big match di sabato contro il Belvedere.