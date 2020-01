Basket, Ariano Irpino: rimpianti Coppa Italia Con il ko a Umbertide è volata via la chance di qualificarsi. Domenica 19 sfida contro Faenza

La Virtus Basket Ariano Irpino è rientrata da Umbertide con la sconfitta che ha negato l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Risultato di 71-66 per la squadra umbra, che ha invece strappato il pass per l'evento tricolore. Tre le ragazze in doppia cifra per Umbertide (Kotnis, Giudice e De Cassan) e per Ariano (Zanetti, Fabbri e Scibelli) in un match equilibrato, ma condotto dalla Bottega del Tartufo, decisa sin dall'avvio a strappare i due punti pesanti in palio. Weekend di riposo per la Farmacia del Tricolle, che tornerà in campo domenica 19 nella sfida contro Faenza. Ariano punterà al pronto riscatto per il sogno di conquistare la qualificazione ai playoff promozione in Serie A1. La società ufitana spera nel maggior sostegno possibile per la prossima gara casalinga, al PalaCardito.

Serie A2 Femminile (Girone Sud) - PalaMorandi (Umbertide)

La Bottega del Tartufo Umbertide - Virtus Basket Ariano Irpino 71-66

Parziali progressivi: 22-21, 40-33, 53-48

Umbertide: Pompei 5, Giudice 16, Bartolini ne, Kotnis 17, Prosperi 8, Spigarelli 4, Moriconi 7, Paolocci ne, Gambelunghe, De Cassan 14. All. Contu.

Ariano Irpino: Moretti ne, Orchi 8, Cifaldi ne, Sansalone, Albanese, Seskute 7, Zanetti 13, Scibelli 10, Fabbri 13, Pastore ne, Zitkova 14, Bambini 1. All: Orlando.

Foto: pagina ufficiale Facebook PF Umbertide