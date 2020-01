Basket, Ariano: weekend di riposo, poi la sfida con Faenza La squadra ufitana e la Belli 1967 Viterbo osserveranno a distanza le dinamiche del turno di A2

Sarà un fine settimana di relax e di attese per la Virtus Basket Ariano Irpino, reduce dal ko esterno, sul parquet della Bottega del Tartufo Umbertide (71-66) e che osserverà a distanza le dinamiche della sedicesima giornata del girone sud di Serie A2 femminile, al pari della Belli 1967 Viterbo. Le ufitane di coach William Orlando torneranno in campo domenica 19, con palla a due alle 18, al PalaCardito: l'avversario di turno sarà l'E-Work Faenza, capolista del raggruppamento in compagnia della Molisana Campobasso e della CA Carispezia Cestistica Spezzina. La Farmacia del Tricolle, sesta in classifica con 14 punti (7 vittorie e 6 sconfitte) andrà a caccia dell'immediato rilancio dopo l'amaro in bocca per il pass mancato in chiave Coppa Italia.