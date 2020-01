Feldi Eboli - Sandro Abate, Batista: "Cattivi e determinati" Il tecnico degli irpini ha presentato il derby in programma domani (ore 20,30) al PalaDirceu

Feldi Eboli - Sandro Abate Avellino: è la vigilia del derby campano nella Serie A di calcio a 5. All'andata finì 3-4 e fu la prima delle sole tre sconfitte incassate in un girone di andata superlativo dal quintetto del capoluogo irpino. Domani (ore 20,30), al PalaDirceu, si preannuncia un'altra sfida mozzafiato. I verdeazzurri, terzi in classifica, con 9 punti di vantaggio sui salernitani, sesti, vanno a caccia del decimo risultato utile consecutivo. “Contro la Feldi Eboli sarà una partita da affrontare come tutte le altre.” - ha esordito provando a smorzare la tensione, in conferenza stampa, il tecnico della Sandro Abate Avellino, Marcelo Batista - “Ho sempre detto che in questo campionato tutte le partite sono difficili. La partita contro l’Aniene ce lo ha ricordato. È stata una gara in cui abbiamo dovuto superare tante difficoltà per vincere. Ogni incontro ha le sue insidie. In questa settimana la squadra ha lavorato bene. Andiamo a Eboli per fare punti. Siamo una vera e propria famiglia, come dice sempre capitan Abate, che, purtroppo, domani non ci sarà. E per spuntarla c'è bisogno del gruppo. Il campionato è lungo, abbiamo fatto bene finora, faccio sempre i complimenti ai ragazzi al di là dei risultati. Anche la Feldi Eboli si è qualificata alle Final Eight, hanno grandi giocatori. Spero che la nostra squadra continui ad avere la stessa cattiveria che ha avuto nelle gare giocate finora.”

Poi un commento sul mercato, in fermanto: “Ieri è arrivato Luizinho, un’altra pedina importante come Kakà e Fabiano. Sono stato con lui a Rieti, è un grande giocatore, con tante qualità che possono far comodo. L'organico è migliorato ulteriormente. Ora occorre gestire i momenti di stanchezza, qualche calo di concentrazione e anche fare attenzione ai cartellini. Abbiamo in diffida De Crescenzo e Dian Luka, quindi avere delle rotazioni in più ci tornerà sicuramente utile.”