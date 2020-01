BC Irpinia, ecco la prima trasferta del 2020 C'è il Globo Isernia da affrontare per la squadra allenata da coach Marzullo

Riparte a Isernia la corsa del Basket Club Irpinia che, dopo tanti giorni di pausa, riprende il cammino nel campionato di Serie C Gold (palla a due domani alle 18). La squadra allenata da coach Alessandro Marzullo sarà di scena al Palasport di via Giovanni XXIII: affronterà il Globo. Impegno esterno per la ripartenza nel 2020 e gara già con punti pesanti in palio per l'obiettivo crescita del gruppo avellinese. La gara tra il Globo Isernia e il Basket Club Irpinia sarà diretta dai signori Roberta Di Rienzo di Caserta e Francesco Rosato di Caserta (segnapunti Antonio Scialla di Caserta, cronometrista Ida Serino di San Nicola La Strada e addetto ai 24 secondi Fabio Capone di Caserta).