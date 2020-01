Basket, ecco il corso di qualifica per ufficiale di campo "Si parte dalle categorie giovanili e si può arrivare fino in Serie A"

Dopo le lezioni per diventare arbitri, sviluppate lungo il 2019, ecco per i ragazzi dai diciotto anni il corso di qualifica per ufficiale di campo federale di pallacanestro, organizzato dal gruppo arbitri di Avellino. "Si parte dalle categorie giovanili e si può arrivare fino in Serie A": è quanto definito tramite nota dal CIA (Comitato Italiano Arbitri) Avellino per un corso che garantisce di poter dirigere gare nei campaionati di basket organizzati dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

"Per ogni gara arbitrata si percepisce un rimborso, commisurato al campionato diretto. - si legge nel comunicato degli arbitri irpini - "Il corso è completamente gratuito, comincerà giovedì 23 gennaio per concludersi, con un esame finale, alla fine del mese di Febbraio. Le lezioni, che saranno tenute dagli Istruttori Provinciali, avranno cadenza settimanale. Per maggiori informazioni: 347 762 6831 o scrivere all'indirizzo mail cia.av@campania.fip.it". Nella foto, inviata dal CIA, ecco il tavolo arbitrale di una gara giocata al PalaDelMauro di Avellino.