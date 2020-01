Sandro Abate Avellino, terza sconfitta di fila: 1-3 Catania Il quintetto del capoluogo irpino cade al PalaCercola, i siciliani riscattano il k.o. dell'andata

Terza sconfitta consecutiva per la Sandro Abate Avellino, che al PalaCercola cede il passo alla Meta Catania Bricocity. Senza Fantecele e De Crescenzo, squalificati, e in attesa del transfer per Luizinho, Batista opta per uno starting five composto da Molitierno, Fabiano, Abate, Bebetinho e Dian Luka, al rientro dopo aver il turno di stop scattato, poiché in diffida, dopo il giallo rimediato in occasione del derby al PalaDirceu contro la Feldi Eboli.

La cronaca - I verdeazzurri vanno sotto quando il cronometro segna 2'36”: Ernani porta avanti i rossoblù. Al 13'33” il raddoppio siciliano, firmato da Cesaroni. Si va al riposo sul risultato di 0-2. Nella ripresa gli ospiti serrano bene le fila. Nelle battute finali (17'33”) Bebetinho accorcia le distanze, ma bastano 27 secondi a Musumeci per ristabilirle e firmare l'1-3 finale, che permette agli etnei di riscattare lo 0-3 subito nella gara di andata. Il quintetto del capoluogo irpino resta quinto in classifica, ma proprio la Meta Catania Bricocity, vincendo, è ora -3 da Abate e compagni.

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino - Meta Catania Bricocity 1-3

Marcatori: pt 2'36'' Ernani, 13'33'' Cesaroni; st 17'33'' Bebetinho, 18' Musumeci.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Fabiano, Abate, Bebetinho, Dian Luka, Menzeguez, Kakà, Mello, Iandolo, Santoro, De Luca, De Gennaro, Vitiello. All.: Batista.

Meta Catania Bricocity: Perez, Ernani, Salas, Musumeci, Dalcin, Messina, Silvestri, Foti, Battistoni, Tomarchio, Cesaroni, Caamaño, Espindola, Dovara. All.: Samperi.

Arbitri: Daniele Di Resta (Roma 2), Donato Lamanuzzi (Molfetta). Crono: Salvatore Minichini (Ercolano).