BC Irpinia, non basta Johnson: Bellizzi vince 68-52 Il lungo ne realizza 20, ma la squadra di Sanfilippo corre nel secondo quarto e va in controllo

Il Basket Club Irpinia va ko a Bellizzi con il risultato di 68-52. Parziali di 10-16, 26-11, 23-11 e 9-14 con il secondo quarto decisivo per la vittoria della squadra di coach Nino Sanfilippo ai danni del roster allenato da Alessandro Marzullo. Al BC Irpinia non basta Linton Johnson, autore di 20 punti. Doppia cifra anche per Iannicelli, autore di 10 punti. Il top-scorer di Bellizzi è Di Mauro (16 punti) con Manning che ne realizza 15. Doppia cifra anche per Andrea Iannicelli (13) e Beatrice (11).

Serie C Gold Campania (PalaBerlinguer, Bellizzi)

Basket Bellizzi - Basket Club Irpinia 68-52

Parziali: 10-16, 26-11, 23-11, 9-14

Bellizzi: Granata, Beatrice 11, Manning 15, Kupchak 9, Di Mauro 16, Sarno, Salerno, Chakir 3, Coppa 1, A. Iannicelli 13, Barrella, Esposito. All. Sanfilippo.

BC Irpinia: Ferrara 3, Cavalluzzo 1, F. Iannicelli 10, Forino 9, Johnson III 20, Del Vacchio 2, De Blasi, Coppola, Genovese, Terraglia 2, Carmine, Ferrigno. All. Marzullo.