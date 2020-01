BC Irpinia, subito Garbis: vittoria contro New Basket Caserta Il roster di coach Marzullo torna al successo: finale di 80-65

Il Basket Club Irpinia torna al successo e lo fa con l'ultimo acquisto, Kanellos Garbis, subito protagonista nel secondo turno del girone di ritorno di Serie C Gold Campania. L'esterno greco firma 23 punti all'esordio e risulta prezioso nella vittoria contro New Basket Caserta. Finale di 80-65 per gli uomini di coach Alessandro Marzullo con i parziali di 22-21, 19-6, 23-19 e 16-19. Dopo l'equilibro nel primo quarto, risulta decisivo l'allungo del quintetto avellinese nel secondo quarto. Gestione nella ripresa per il BC Irpinia che ritrova la vittoria nel tentativo di rientrare in zona playoff, obiettivo posto dal presidente Carmine Cardillo con l'ingresso di Garbis nel roster. Linton Johnson si conferma su alti standard: l'ex Scandone realizza 18 punti.

Serie C Gold Campania (PalaDelMauro, Avellino)

Basket Club Irpinia - New Basket Caserta 80-65

Parziali: 22-21, 19-6, 23-19, 16-19

BC Irpinia: Garbis 23, Ferrara 12, Forino 5, Johnson III 18, Ferrigno, Del Vacchio 2, De Blasi, Coppola, Cavalluzzo 14, Iannicelli 3, Terraglia 1, Scianguetta 2.

NB Caserta: Piazza 3, Lucci 4, Carrichiello 25, Diaz 14, Puoti 9, Pianese 4, Brillante, Sabellico 2, Bellofiore, Avolio, Diop 2, Dodaro 2.