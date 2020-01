BC Irpinia, sfida contro Maddaloni per l'obiettivo playoff Impegno in trasferta con l'obbligo della vittoria per accorciare il divario dal sesto posto

Ultimi dettagli verso la trasferta di Maddaloni per il Basket Club Irpinia che, domenica, sarà ospite della Pallacanestro San Michele per la quattordicesima giornata della Serie C Gold Campania. Palla a due alle ore 18 per l'impegno in campo esterno del gruppo allenato da coach Alessandro Marzullo, reduce dal bel successo casalingo ottenuto contro New Basket Caserta.

Subito protagonista Kanellos Garbis, chiamato ora a guidare i nuovi compagni di squadra anche nella trasferta in Terra di Lavoro al cospetto di un roster composto esclusivamente da under. Il BC Irpinia è costretto al successo per rientrare davvero nei giochi playoff accorciando il divario sulla sesta piazza, attualmente di quattro punti. Il match tra la Pallacanestro San Michele Maddaloni e il Basket Club Irpinia sarà diretto dai signori Mattia Mandato e Saverio Serino di San Nicola La Strada con Alessandra Sferragatta di Maddaloni segnapunti, Lucia Di Nuzzo di Maddaloni cronometrista e Mario Ceci di Maddaloni addetto ai 24 secondi.