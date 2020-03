Cus Avellino, sospese le gare: rinviate a data da destinarsi Ufficializzata la sospensione dal Comitato Regionale Campania dall'8/03 al 15/03

Si ferma momentaneamente anche il Cus Avellino. Vista l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo l’intero Paese, il Comitato Regionale Campania L.N.D. – F.I.G.C., prendendo atto del decreto emanato dal Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, ha deliberato la sospensione delle gare in programma dall’8/03 al 15/03 di tutti i Campionati che si svolgono nell’ambito del C.R. Campania e delle Delegazioni Provinciali della Campania. Sono dunque rinviate a data da destinarsi le gare in programma nei giorni di fermo previsti dal decreto, anche per il settore giovanile della società avellinese.

Foto: pagina Facebook CUS Avellino C5