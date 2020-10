Sandro Abate: ko all'esordio, 6-2 per l'AeS Città Sant'Angelo Poker di Gui e la squadra irpina crolla nella ripresa nell'opening day di Salsomaggiore Terme

Sconfitta nel debutto in campionato per la Sandro Abate Avellino, battuta dall'Acqua e Sapone Unigross Città Sant'Angelo sul neutro di Salsomaggiore Terme, palcoscenico dell'opening day della Serie A di futsal. Risultato finale di 6-2 con il dominio nella ripresa per la squadra teatina dopo un primo tempo equilibrato, ma chiuso con l'Acqua e Sapone avanti 1-0 grazie alla rete di Gui, a segno sul finale della prima frazione.

Al rientro in campo è ancora Gui a firmare il raddoppio per gli uomini di Fausto Scarpitti. Il brasiliano, classe '91, è inarrestabile e firma il tris e poi il poker in pochi minuti. L'Acqua e Sapone vola sul 4-0 prima del tentativo di risalita della Sandro Abate, a bersaglio con Eduardo Luiz Dalcin. La squadra di Città Sant'Angelo conferma il +4 con il portiere, Stefano Mammarella, e riallunga per il 6-1 con Coco Wellington.

L'autorete di Ferreira Juliao Murilo vale il 6-2 finale. Brutta prova per la Sandro Abate di Fabian Lopez, chiamata alla pronta risposta nella trasferta di Dosson di Casier. In terra trevigiana sarà sfida contro il Came Dosson, vincente (3-4) al debutto contro il Meta Catania Bricocity.

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino - Acqua e Sapone Unigross 2-6 (0-1 pt)

Sandro Abate Avellino: Perez, Ercolessi, Crema, Fantecele, Abate, Pacilio, De Luca, Amirante, Bagatini, Kakà, Testa, Iandolo, Dalcin, Marchesano. All. Lopez.

Acqua e Sapone Unigross: Mammarella, Murilo, Calderolli, Gui, Rafinha, Patricelli, Fusari, Coco, La Bella, Fetic, Dudu, Lukaian, Mambella, Fior. All. Scarpitti.

Marcatori: 19'33'' pt Gui (AES), 1'57'' st Gui (AES), 9'25'' Gui (AES), 11'40'' Gui (AES), 15'33'' Dalcin (SA), 17'15'' Mammarella (AES), 17'47'' Coco (AES), 18'27'' aut. Murilo (SA).

Ammoniti: Ercolessi (SA), Kakà (SA).

Arbitri: Cursi (Jesi), De Ninno (Varese), Mavaro (Parma). Crono: Sodano (Bologna).

Foto: ufficio stampa ASD Sandro Abate Five Soccer