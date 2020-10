Sandro Abate, Ercolessi: "A Dosson per il riscatto" Sfida contro la Came al PalaDosson. La squadra irpina vuole il rilancio immediato

Alle 20.45, al PalaDosson, nuova sfida in campionato per la Sandro Abate Avellino, ospite della Came Dasson. In terra veneta, gli uomini di Fabian Lopez sono chiamati al pronto rilancio dopo la sconfitta per 6-2 contro l'AeS Sant'Angelo nell'opening day di Salsomaggiore Terme: "Andiamo a disputare una partita che non sarà facile, in casa loro. - ha affermato l'universale della Sandro Abate, Marco Ercolessi - La Came Dasson è una squadra che negli ultimi anni ha avuto la costanza di un posto tra le prime quattro del torneo. Andremo fuori casa dopo aver giocato la prima gara di campionato senza fattore campo (Avellino-Sant'Angelo è stata disputata sul campo neutro di Salsomaggiore, parquet che ha ospitato tutte le gare del primo turno, ndr). Nella prima non avevamo il fattore campo, che è un aspetto non secondario. Le difficoltà fisiche non mancano, ma c'è da dare qualcosa in più per il riscatto. C'è da abbassare la testa, lavorare e quando saranno passati i quaranta minuti vedremo cosa siamo riusciti a ottenere".

Il rammarico per l'esordio amaro: "Non mi piacciono tanto gli alibi. - ha aggiunto Ercolessi - È vero che il mese e mezzo di preparazione è stato complicato, con quarantene e altro, ma sicuramente dobbiamo lavorare tanto. Il risultato può non essere giusto a livello numerico, però è vero che abbiamo lasciato un tempo, il secondo, a loro. La mancanza di conoscenza tra di noi, di elementi importanti: sono aspetti che però risultano come alibi. La cosa da fare è lavorare, cercare di sfruttare al massimo questo periodo iniziale. Siamo una squadra nuova, che deve conoscersi. Siamo un po' indietro dal punto di vista fisico e tattico".

Foto: pagina ufficiale Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer