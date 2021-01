Sandro Abate ko contro l’Acquaesapone: 5-1 al PalaRigoPiano Si apre con una sconfitta il girone di ritorno per la squadra irpina

Battuta d’arresto per la Sandro Abate. I verdeazzurri cadono al PalaRigoPiano contro la capolista Acquaesapone, nella gara valida per la quattordicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal. Per il quintetto irpino s’interrompe la striscia di risultati positivi e resta fermo a 23 punti in classifica. Il team di Scarpetti, invece, consolida il primo posto in graduatoria raggiungendo quota 34 punti.

Primo tempo – Prima frazione di gioco ad alta intensità. Dopo 5 minuti dal fischio d’inizio, i locali sfiorano il gol del vantaggio con Fetic , ma è provvidenziale la deviazione di Perez. Continua il pressing dell’Acquaesapone, finchè al minuto 8’57” riescono a sbloccare il match con una rete di Lukaian. Poco dopo, la Sandro Abate può trovare la rete del pareggio con l’assegnazione di un calcio di punizione dal limite dell’area, ma Fantecele colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Ancora diverse occasioni per i padroni di casa che però non riescono a trovare la palla del raddoppio. A 2 minuti e 30 secondi dal termine del primo tempo, la Sandro Abate spreca un’altra occasione, questa volta con Bagatini. Ad allungare le distanze per il team di Scarpetti, ci pensa Dudù, a soli 50 secondi dall’intervallo. Quintetti a riposo sul parziale di 2-0.

Secondo tempo – La Sandro Abate cerca in ogni modo di accorciare le distanze e riesce a farlo con una rete in due tempi di Nicolodi, a 13 minuti dalla fine. I locali, però, dopo solo 49 secondi, riallungano con Fetic, che centra anche la traversa nei secondi successivi. Ma il poker non tarda ad arrivare: quando il cronometro segna 12 minuti e 41 secondi, è Rafinha a centrare la porta. Il tecnico Marcelo Batista opta per il portiere di movimento, senza però ottenere buoni risultati: al minuto 15 e 50, a chiudere la gara ci pensa di nuovo Lukaian. Termina sul finale di 5-1 al PalaRigoPiano.

Il tabellino.

Acqua&Sapone Unigross – Sandro Abate Avellino 5-1

Marcatori: pt Lukaian 8’57”, Dudù 19’11”; st 7’ Nicolodi, 7’49” Fetic, 12’41” Rafinha, 15’50 Lukaian.

Acqua&Sapone Unigross: Mammarella, Murilo, Coco, Dudu, Lukaian, Mambella, Fior, Patricelli, Marrazzo, Fusari, Gui, Misael, Fetic, Rafinha. All. Scarpitti.

Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Fantecele, Abate, Nicolodi, Cuomo, Preziuso, Lombardi, De Luca, Jonas, Kakà, Rizzo, Iandolo, Dalcin. All. Batista.

Note: Ammoniti: Bagatini, Dudù, Lukaian.

Arbitri: Riccardo Davì (Bologna), Chiara Perona (Biella). Crono: Luca Moscone (L'Aquila).