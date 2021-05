Pesistica Paralimpica, Colantuoni è argento mondiale L'atleta della Royal Gym di Montecalvo Irpino, chiude al secondo posto con 136 chilogrammi

Rientro da Tbilisi con immensa soddisfazione per la Royal Gym di Montecalvo Irpino e il suo atleta, Giuseppe Colantuoni, che ha conquistato l'argento mondiale di Pesistica Paralimpica con 136 chilogrammi sollevati alla seconda prova. Il risultato arriva dopo 18 mesi di stop causato dal covid-19. Gioia infinita anche per l'allenatore, Antonio Di Rubbo, e per il direttore tecnico, Sandro Boraschi, con l'apporto dei medici, Michele Castellano, e del tecnico Niccolò Cassone. Colantuoni ha firmato il secondo posto in Georgia e mette nel mirino il campionato italiano di Lignano Sabbiadoro, in programma il prossimo 12 settembre, e il mondiale di Eger (Ungheria). Argento per Colantuoni, oro per Donato Telesca, con ottima posizione nel ranking per Tokyo grazie alla prestazioni offerte nelle competizioni internazionali di Bogotà e Manchester. Quarto posto per Andrea Quarto e ottimo esordio per Andrea Bruno (132 chilogrammi sollevati alla seconda prova). Paolo Agosti non completa il tentativo di risalire nel ranking in virtù dei tre nulli con il rammarico per la seconda alzata. La nazionale ha dovuto fare a meno di Matteo Cattini, infortunato al pettorale. Il prossimo appuntamento internazionale in calendario è fissato per la metà di giugno: la World Cup di Dubai.