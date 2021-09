Del Fes Avellino, Robustelli: "Vogliamo ricreare entusiasmo" Intervista al coach del club irpino, partecipante al girone D di Serie B

"È iniziata questa nuova avventura. C'è stata data questa possibilità di ricominciare con la pallacanestro ad Avellino e siamo pronti. Abbiamo grande voglia di fare bene. Dobbiamo solo lavorare come stiamo facendo". Primi giorni di lavoro al PalaDelMauro per la Del Fes Avellino e per coach Rodolfo Robustelli. La società irpina va a caccia dell'ultima pedina del roster dopo l'uscita di scena immediata di Gianluca Tredici: "Abbiamo avuto questo incidente di percorso, questa defezione in corso d'opera. Siamo al lavoro per inserire la pedina che occorre. - ha spiegato il tecnico avellinese - Stiamo valutando un po' di nomi sul mercato per riuscire a trovare la soluzione ottimale. Sicuramente non è facile in un mercato che va verso la sua conclusione. Stiamo provando a muoverci per fare il meglio possibile. Il primo impegno ufficiale si avvicina, ma non abbiamo fretta e sicuramente riusciremo a muoverci nel miglior modo possibile".

La Del Fes sosterrà la prima amichevole nel weekend a porte chiuse e nel mirino c'è la sfida secca di Supercoppa di Serie B con la Real Sebastiani Rieti: "Sappiamo che la nostra prima gara ufficiale non sarà facile. - ha aggiunto Robustelli - Giocheremo contro una corazzata, una squadra costruita con l'obiettivo di vincere sia la Supercoppa che il campionato. Per noi sarà un banco di prova importante. Dovremo provare a conoscerci. Sicuramente quello che è stato l'impatto di queste settimane, soprattutto dal punto di vista emotivo e caratteriale, è molto positivo. Sono curioso di vederli giocare, quindi utilizzeremo la gara di coppa per scoprire noi stessi".

Si punta al rilancio nell'ambiente: "L'obiettivo principale è ricreare qualcosa, una passione, l'amore che sicuramente la città ha per questo sport. Proprio negli ultimi due anni ci sono state tante cose che ci hanno condizionato anche al di fuori dal campo. Ora, con la riapertura parziale degli impianti, con la possibilità di ripartire con una nuova società, l'obiettivo è quello di avvicinare quante più persone è possibile a questo sport".