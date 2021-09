Del Fes Avellino, testa al match di Supercoppa con la Real Sebastiani Rieti La sfida del PalaSojourner è in programma domenica con palla a due alle 18

La Del Fes Avellino sta ultimando la preparazione in vista del primo impegno ufficiale. Domenica, con palla a due alle 18, la squadra irpina affronterà la Real Sebastiani Rieti al PalaSojourner per il primo turno del girone G di Supercoppa di Serie B, organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Lavoro che prosegue per i ragazzi di coach Rodolfo Robustelli con lo sguardo rivolto alla gara ufficiale, ma al contempo da gestire verso il campionato, la stagione regolare di Serie B, che inizierà domenica 3 ottobre. La Del Fes sarà di scena al PalaPentimele di Reggio Calabria per sfidare la Pallacanestro Viola nella prima giornata del campionato di terza serie nazionale.

Supercoppa 2021 - Serie B

Girone G - Calendario

Primo Turno

Kienergia Rieti - Luiss Roma 10/9 ore 21 (PalaSojourner, Rieti)

BPC Virtus Cassino - Meta Formia 11/9 ore 18.30 (PalaVirtus, Cassino)

Real Sebastiani Rieti - Del.Fes Avellino 12/9 ore 18 (PalaSojourner, Rieti)

Solbat Golfo Piombino - Sintecnica Basket Cecina 12/9 ore 18.30 (Palatenda, Piombino)