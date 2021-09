Del Vecchio, dimissioni irrevocabili: è addio con la Vis Ariano, ecco perché Il tecnico ha motivato le decisioni alla base del suo disimpegno dalla società del Tricolle

Un simbolo del calcio arianese, sin dagli storici anni della Serie D. C'è la sua firma sulle pagine più importanti della Vis Ariano, scritte partendo dal Cardito dei record. Il calcio, però, è fatto anche di dolorosi adii, o almeno di arrivederci, come già accaduto in passato, ed è arrivato il momento dei saluti tra Gerardo Del Vecchio e quella che può definirsi, a tutti gli effetti, come la sua creatura. La società del Tricolle, a malincuore, ha dovuto accettare le dimissioni irrevocabili da parte del tecnico. Una decisione maturata in seguito a “sopraggiunte e continue incomprensioni con alcuni senatori della rosa’’, che hanno spinto l'allenatore ha prendere atto della mancanza dei presupposti per una gestione, serena, del gruppo. Del Vecchio ha così preferito fare un passo indietro per il bene di tutta la squadra e della stessa società. “A lui che da anni è il punto cardine del sodalizio arianese, vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto sino a oggi e un in bocca al lupo per il futuro. A presto mister!” si legge nel comunicato ufficiale della Vis Ariano, che ha salutato con comprensibile emozione un'icona dello sport locale. Almeno per ora le strade si separano.