Del Fes, Marra: "Posso azzardare. Obiettivo playoff" Il capitano della squadra irpina: "Tutti insieme, con i tifosi, potremo fare bene"

"Sicuramente c'è una carica particolare in questa stagione". Il capitano della Del Fes Avellino, Alessandro Marra, ha presentato la stagione della nuova squadra irpina a una settimana dall'esordio in regular season (domenica 3 a Reggio Calabria sarà sfida contro la Viola): "Il gruppo è positivo. Per adesso stiamo lavorando bene. Per quanto mi riguarda le aspettative sono alte. - ha spiegato il capitano della Del Fes - C'è tanta voglia di fare bene. Per quanto riguarda gli obiettivi abbiamo sicuramente voglia di giocarci qualcosa di importante, di fare qualcosa di importante per la piazza. Posso azzardare l'obiettivo playoff".

La squadra: "Devo dire la verità. Con i compagni mi sto trovando meglio di quanto credessi. C'è una sintonia particolare e mi trovo bene. Sto cercendo di essere il miglior compagno possibile per ognuno di loro. Nel frattempo, cerco di imparare quanto più è possibile da qualche compagno più esperto, che comunque ha fatto bene in diverse categorie".

Il ruolo da capitano: "Questo è un grosso impegno, ma allo stesso tempo è un grande onore essere il capitano di questa squadra e in questa piazza. Ovviamente sarà tutto da godersi durante l'anno e non vedo l'ora di iniziare questo percorso".

Appello alla città: "Giocatori come me vivono di agonismo. Daremo di tutto. Cercheremo risultati ed emozioni per noi e per il pubblico. L'aiuto esterno ci darà una marcia in più e tutti insieme possiamo fare bene".