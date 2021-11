L'assurda storia di Cazzaniga, ex giocatore della Pallavolo Atripalda Per 15 anni è stato convinto di essere fidanzato con una donna che non ha mai incontrato.

Ha giocato ad Atripalda nella stagione 2012-2013, vincendo anche la Coppa Italia di serie A2, e negli ultimi 20 anni è stato tra i migliori opposti dei campionati di pallavolo maschile, ma Roberto Cazzaniga è anche il protagonista dell’assurda storia portata alla luce dalla trasmissione di Italia 1 “Le Iene”. Il tutto è cominciato 15 anni fa quando ha conosciuto telefonicamente, tramite una sua amica, una ragazza di nome Maya che usava le foto della famosa modella brasiliana Alessandra Ambrosio. E’ da quel momento che Cazzaniga è diventato la vittima perfetta di un clamoroso quanto incredibile raggiro finito da poco tempo proprio grazie all’intervento della nota trasmissione.

In questi anni il forte giocatore che ha indossato tra le altre la maglia della Pallavolo Atripalda, ha fatto ingenti donazioni economiche a questa presunta “Maya” che era diventata la sua fidanzata. Roberto Cazzaniga non aveva mai incontrato questa ragazza e la voce con cui ha parlato al telefono per 15 anni era quella di una donna sarda rintracciata dalla troupe targata Mediaset.

“Le Iene” hanno intervistato familiari, amici e compagni di squadra, tutti a conoscenza dell’incredibile situazione che l’ex azzurro stava vivendo senza rendersi conto di essere semplicemente stato preso in giro. Per fortuna dopo l’indagine de “Le Iene”, che hanno convinto Cazzaniga a sporgere regolare denuncia presso la Guardia di Finanza dopo avergli dimostrato il raggiro, l’ex atleta della Pallavolo Atripalda che ora indossa la maglia della New Mater, ha chiuso una pagina tanto triste quanto assurda della sua vita. Dopo esservi svegliato dal “coma”, come l’ha definito lui, ora potrà pensare solo a giocare a pallavolo e alla sua famiglia.