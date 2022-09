Basket, Valentini: "DelFes Avellino pronta. Con Sala Consilina non sarà facile" L'ala/centro della squadra irpina: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo giocato con la Juvecaserta"

"Contro Sala Consilina non sarà semplice, ma l'obiettivo è quello di continuare a vincere". Così Andrea Valentini ha presentato la sfida contro la Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina, valida per il secondo turno della Supercoppa LNP Serie B e in programma domani (palla a due alle 20.30) al PalaDelMauro. "Sarà una sfida complicata. Loro hanno battuto Salerno e hanno confermato di essere solidi. Non possiamo sottovalutare la gara in programma e dovremo affrontarli esprimendo l'intensità difensiva che ci siamo garantiti nel secondo tempo giocato sabato contro la Juvecaserta. Nel primo tempo abbiamo mostrato di essere in rodaggio, poi con il passare dei minuti ci siamo sciolti e ci siamo espressi bene sia in attacco che soprattutto in difesa. Ci sono aspetti da curare nella gara di domani e dovremo giocare con l'attenzione rivolta ai passaggi chiave". Sala Consilina ha superato la Virtus Arechi Salerno nel primo turno di Supercoppa nonostante le assenze di Ognjen Miljkovic e Milos Divac. Il pass per il secondo turno della competizione uffficiale LNP ha, ovviamente, determinato l'annullamento dello scrimmage tra i "Blue Boys" e la BPC Virtus Cassino.