IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Entusiasmo, ma occorre attenzione" Il coach della squadra irpina verso l'esordio con Corato: "Roster da rispettare"

Domani, con palla a due alle 18, l'IVPC DelFes Avellino ospiterà l'Adriatica Industriale Corato per la prima giornata del girone D di Serie B al PalaDelMauro: "Con la prima gara c'è sempre grande entusiasmo, ma c'è da stare attenti. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Giovanni Benedetto - Affronteremo una squadra neopromossa e cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi nonostante le difficoltà vissute, come l'ingresso di Petrucci avvenuto solo qualche giorno fa. Occorre partire con il piede giusto e recuperare tutti. L'obiettivo è quello di aumentare le presenze al palazzetto giornata dopo giornata. La squadra è stata migliorata con lo sforzo economico della società. Sarà il parquet, come sempre, a definire cosa è stato fatto e se è stata allestita la squadra giusta per il livello del torneo. Me lo auguro. Corato ha un roster che va rispettato con cinque giocatori di esperienza. Stella ha vinto un campionato a Nardò proprio con Petrucci. Verranno qui senza pressioni con la voglia di sorprenderci".