IVPC DelFes Avellino, Carenza: "Siamo sulla strada giusta. Roseto vero test" L'ala della squadra irpina: "Domenica c'è una di quelle gare che ognuno di noi vuole giocare"

Ritorno in palestra per l'IVPC DelFes Avellino. Reduce dalla vittoria ottenuta a Taranto, la squadra irpina ha messo nel mirino la Liofilchem Roseto, prossima avversaria domenica (ore 18) al PalaDelMauro. "Con qualche difficoltà, ma siamo riusciti a portare a casa due punti, che in questo momento sono l'unica cosa che conta. - ha spiegato l'ala dell'IVPC DelFes, Giovanni Carenza - Dobbiamo provare a trovare più continuità: dopo la partita che abbiamo vinto in casa con Sala Consilina abbiamo vinto a Taranto. Ci siamo riusciti con i denti anche se è stata una gara brutta, ma era quello che volevamo. Sicuramente dobbiamo lavorare molto su tanti dettagli, ma la strada è quella giusta. Vincere fuori casa regala ulteriore fiducia e ne abbiamo bisogno".

"Domenica sarà una sfida importante per capire il livello di squadra"

"Stiamo crescendo come squadra. Siamo un team abbastanza giovane. Stiamo crescendo e dobbiamo imparare a gestire alcune fasi di gara, ma c'è anche da dire che sarà un campionato difficile per i valori in campo. - ha aggiunto Carenza - L'obiettivo è davvero ragionare di gara in gara nel gestire i momenti, ciò che va fatto e non va fatto. Ogni giocatore deve essere disposto a lasciare qualcosa per la squadra continuando a lavorare in palestra per ottenere risultati in allenamento e nelle partite. Io sono stato fuori per troppo tempo e rientrare in gruppo mi ha reso felice. Domenica c'è una di quelle gare che ognuno di noi vuole giocare. Viene una squadra come Roseto, una società importante e vogliamo metterci alla prova e vogliamo capire a che livello siamo".