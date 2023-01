Basket Serie B: l'IVPC DelFes Avellino batte la Virtus Bava Pozzuoli (105-61) Vittoria per gli irpini senza Traini e con Carenza da stop per infortunio

L'IVPC DelFes Avellino supera la Virtus Bava Pozzuoli con il risultato di 105-61 nella gara valida per la seconda giornata di ritorno in Serie B (girone D). Subito avanti di 12 al 10', l'allungo decisivo arriva nel secondo quarto: l'IVPC DelFes domina contro i flegrei e ritrova la vittoria senza Andrea Traini e con il rebus legato a Giovanni Carenza: stop per infortunio durante il match per l'ex Chiusi.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Diciassettesima Giornata

IVPC DelFes Avellino - Virtus Bava Pozzuoli 105-61

Parziali: 29-17, 35-11, 18-16, 23-17

Avellino: Caridà 21 (6/7, 3/6), Sandri 18 (2/3, 4/5), Bianco 17 (4/6, 2/4), Vitale 16 (3/3, 3/6), Eliantonio 7 (3/4, 0/0), Valentini 7 (0/6, 0/1), Arienti 7 (2/3, 1/4), Vukobrat 5 (1/1, 1/2), Signorino 4 (2/5, 0/3), Venga 2 (1/5, 0/0), Carenza 1 (0/1, 0/0), Traini

Pozzuoli: Cucco 12 (1/1, 2/8), Spinelli 9 (4/6, 0/0), Thiam 8 (1/3, 0/0), Greggi 6 (3/3, 0/3), Sirakov 6 (0/1, 2/4), Mutombo 5 (1/3, 0/1), Simonetti 4 (1/3, 0/1), Tamani 4 (2/2, 0/0), Miaffo 3 (1/1, 0/1), Mehmedoviq 2 (1/4, 0/3), Lucarelli 2 (0/2, 0/1), Scotto

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook IVPC DelFes Avellino