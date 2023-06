Memorial Franco Lauro, domenica 18 ritorna la Lauro City Run Tra gli oltre 500 iscritti anche il fratello del giornalista Rai, scomparso nel 20

L'Arco di Fellino, simbolica porta d'acceso del borgo di Lauro (Avellino), sarà il punto di partenza e di arrivo della Lauro City Run - Memorial Franco Lauro , gara podistica di 10km, organizzata per il secondo anno di fila dalla Polisportiva Giovani Lauro, sotto egida dell’Ente di promozione sportiva ASC e con il patrocinio del Comune di Lauro.



Il celebre giornalista Rai Franco Lauro divideva la sua vita privata tra Roma (dove è ufficialmente nato) e Lauro (paese d'origine). Assunto in Rai nel 1984, Lauro ha fatto strada nel racconto sportivo, conducendo diverse trasmissioni di punta, tra cui 90° minuto e La Domenica Sportiva. E' scomparso prematuramente prematuramente nel 2020, all'età di 59 anni. La Polisportiva Giovani Lauro ha inteso omaggiarlo attraverso un evento sportivo, che più di ogni altra cosa ricorda l'enorme contributo che Franco Lauro ha dato all'informazione.



Domenica 18 giugno, alle ore 8.30, oltre 500 runner di sesso, età e nazionalità diverse, si contenderanno la seconda edizione della Lauro City Run. Vinta nel 2022 dal marocchino Yahya Kadiri, che figura tra i partecipanti, e Barbara Travaglio, prima donna a tagliare il traguardo.



Tantissimi gli iscritti anche quest'anno, provenienti non solo dalla Campania, ma anche dalla Puglia, dal Molise e dal Lazio. Tra i runner ci sarà il primario Salvatore Lauro, fratello di Franco. Con lui, ad assistere alla gara, ci saranno la madre, Maria Catapano, e la compagna di Franco Lauro, Francesca Mezzo, che premieranno gli atleti al termine della kermesse.